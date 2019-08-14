ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج سيارة نقل محملة بـ22 طن سولار، وتبين أن الكمية المضبوطة مسروقة من الخط الناقل للمواد البترولية من أسيوط إلى سوهاج بناحية قرية أم دومة بدائرة مركز طما، وتمكن مستقلي السيارة من الهرب، بينما تم ضبط تباع السيارة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز طما يفيد بتردد سيارة نقل على الخط الناقل للمواد البترولية المار بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق وفرع الأمن العام، وتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط السيارة رقم "ق ف ب 7951" نقل أثناء تواجدها بالمنطقة الزراعية بناحية قرية أم دومة بدائرة المركز بجوار الخط الناقل للمواد البترولية من أسيوط إلى سوهاج.

بفحص السيارة وحمولتها تبين أن الكمية الموجودة بها بلغت قرابة 22 طنا من السولار، حيث تتم عملية السحب باستخدام مضخة، تم التحفظ على السيارة وتم ضبط التباع، بينما تمكن الباقين من الهرب.

جار تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة.