تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، 3 محطات لتنقية المياه، حيث محطة الكيلو 21 بالعجمي والألماني ومبارك؛ للتأكد من رفع كفاءة تلك المحطات.

وقال نافع، إنه بفضل الجهود الذاتية للمهندسين والفنين وعمال هذه المحطات التى تعمل على أعلى كفاءة، جرى رفع استعداد وتشغيل وكفاءة أعمال المحطات.

وأكد أن الشركة حريصة على استمرار حصولها بجميع محطاتها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "التي إس اي" العالمية.

جاء ذلك برفقة الدكتور هلالي مساعد رئيس الشركة، والمهندسة منى خضير رئيس قطاع محطات الشركة، والمهندس أحمد نظامي.