وصل البابا تواضروس الثاني، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، للقاء أكثر من 2000 خادم وخادمة من كنائس المحافظة، وتكريم أكثر من 30 متفوقًا في الثانوية العامة، بجانب متفوقي الكليات الجامعية.

واستقبل الحضور البابا بالزغاريد والورود، وذلك قبل بدء صلوات العشية، وإلقاء عظته الأسبوعية، ضمن نهضة صوم العذراء مريم.

حضر اللقاء؛ أصحاب النيافة، الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية، وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق، والقمص إبرام أميل وكيل البطريركية، وعدد من الكهنة.