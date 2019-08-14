"سموم الإسكندرية": ضحايا لدغات الثعابين أكثر الحالات خلال عيد الأضحى

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مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة للعائدين بعد انتهاء مناسك الحج

مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة للعائدين بعد انتهاء مناسك الحج

ذبح 258 رأسا ماشية خلال عيد الأضحى في دمياط

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