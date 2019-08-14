"سموم الإسكندرية": ضحايا لدغات الثعابين أكثر الحالات خلال عيد الأضحى

قالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل عدد من الحالات التي وقعت ضحايا نتيجة لدغات الثعابين والعقارب، خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضحت غانم لـ"الوطن"، اليوم، أن الحالات تتنوع بين التعرض إلى لدغات الثعابين والعقارب، أو التسمم بتناول الأدوية عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن المركز يستقبل، يوميًا، بين حالة إلى حالتين ضحايا لدغات العقارب للمزارعين من مناطق أكثرها زراعية وصحراوية.

وأكدت أن أكثر الحالات التي يستقبلها مركز السموم من محافظات البحيرة ومطروح وسيوة؛ وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، موضحة أن أخطر أنواع الثعابين هما الكوبرا والطريشة؛ فالأولى أخطر الأنواع المسببة لأعراض عصبية ثم شلل بالجسم من أعلى لأسفل تكون بدايته تدلي بالجفون، أما النوع الثاني أخطر أنواع الحيات التي تسبب أعراض نزيفية أو اختلال بتجلط الدم.

وعن وسائل الإسعافات، شددت على تهدئة الضحية فليس كل اللدغات سامة، كما يجب إزالة الملابس الضيقة والخواتم والأساور والساعات والأحذية إذ كانت قريبة من مكان اللدغة، مع تقليل حركة المريض قدر الإمكان وخاصة الطرف المصاب فالانقباضات العضلية تعزز امتصاص السم وتسرع انتشاره.

وأوضحت أن الإسعافات الأولية تبدأ من قبل ضحايا العضة أنفسهم أو المارة، حيث إلقاء الثعبان بعيدا إذ كان متعلقا بالمريض بواسطة أداة صلبة وليس باليد، ونقل الضحية إلى مكان آمن حتى لا يتعرض مرة أخرى إلى اللدغة.