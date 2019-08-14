أعلنت وزارة الإسكان أنه جارٍ تنفيذ عدد 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحى بالمدينة على مساحة 180 فداناً، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 35%، وجارٍ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.

وأفادت الوزارة بانتهاء تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة، وأنه جارٍ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية فى ديسمبر المقبل، و840 وحدة فى يونيو 2020، بجانب تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة. وأضافت «الإسكان»، فى بيان، اليوم، أن حجم الاستثمارات التى جرى ضخها بمدينة أسوان الجديدة منذ 2014 وحتى الآن بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليوناً، حجم الاستثمارات التى تم ضخّها بالمدينة قبل 2014.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، قال أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 4 حضانات للأطفال و3 مراكز تجارية، وتنفيذ 3 ملاعب رياضية، ومدرسة للتعليم الثانوى، ومدرسة للتعليم الأساسى، وفرع جامعة الأزهر للفتيات، ونادٍ اجتماعى ورياضى قيد الافتتاح، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ مبنى مستشفى سعة 158 سريراً، ومركز صحى حضرى، وملعب كرة قدم، ومبنى مدرسة النيل الدولية ووحدة إطفاء ومجمع للمعاهد الأزهرية، ووحدة مرور وموقف للسيارات، ومبنى إدارى لجهاز المدينة و8 محال تجارية مصغّرة.

وعن أعمال المرافق بالمدينة، أشار رئيس «الجهاز» إلى أنه تم الانتهاء، وجارٍ تنفيذ مشروع المرافق والبنية الأساسية لمنطقة الـ150 فداناً بالحى الثالث بالمدينة.