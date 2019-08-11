صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ تطوير طريق الواحات، بطول 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 8 كباري، جارٍ حاليا تنفيذ 5 كبار منها.

إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي به 3 حارات مرورية

وأضاف الجزار، في بيان أصدره اليوم، أنَّ المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الرئيسي، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي، به 3 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 16.75 م، بدءً من التقاطع مع طريق "الجيزة - الفيوم" حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر.

من ناحيته، أوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنَّ الأعمال تشمل أيضًا تطوير حارات طريق الواحات الرئيسي بطول 17 كم ورفع كفاءته، وعمل توسعة للطريق، ورفع كفاءة أعمال الإنارة ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية، مع الأخذ في الاعتبار مسارات (BRT)، والعمل على حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، مما يؤدى لسيولة الحركة المرورية لتقليل الحوادث.

وأشار "الشربيني"، إلى أنَّ الأعمال الصناعية، تشمل، "كوبرى 2"، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطي لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية -جزء من الدائرى الأوسطي من طريق الواحات حتى الفيوم- و"كوبري 3"، ويوفر دوران خلفي حر للقادم من طريق "الجيزة - الفيوم" والمتجه إلى الطريق ذاته لخدمة أحياء أكتوبر، و"كوبري 6"، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه لطريق الفيوم، و"كوبري 18"، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعي 800 فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائري مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كباري مشاة.