أكد عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد لعدد 26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضى، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص.

وأوضح «الغيطى»، فى بيان، اليوم، أنه تم إلغاء التخصيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية طبقاً للائحة العقارية الرئيسية، لعدد 6 قطع أراضٍ لعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، وبيانها تفصيلاً (ق 103 مج 2 - ق 2 مج 4 بالحى الأول شرق - ق 63 مج 2 بالحى الثانى شرق - ق 14 مج 2 - ق 11 مج 5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 133 مج 3 بالمنطقة الثامنة عمارات).

وأضاف رئيس «الجهاز» أنه تم إلغاء التخصيص لعدد 20 قطعة أرض أخرى، وذلك لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية وبيانها (ق 26، ق 43 مج 4 - ق 12 مج 5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 66 مج 2 بالمنطقة الخامسة عمارات)، مؤكداً أنه لا تهاون فى استيفاء حق الدولة والحفاظ على الطابع العمرانى بمدينة الشروق.

وكان جهاز تنمية مدينة الشروق قد شن حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة الإشغالات بالسوق التجارية بمركز خدمات إسكان الشباب 100م شمال المدينة، بالتنسيق بين جهاز المدينة والجهات الأمنية، ولجنة الإزالات والإدارات المعنية بجهاز المدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط 23 محلاً مخالفاً وسحب عدادات الكهرباء والمياه وقطع المرافق عن تلك المحال، نظراً لعدم الحصول على موافقات الدفاع المدنى بممارسة الأنشطة التجارية، وحرصاً على سلامة رواد السوق، وكذلك لوجود مخالفات بنائية بالمبانى المقامة بها المحال.