قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إبان فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية وميدان النهضة، دعا ممثلي بعض الأحزاب والشخصيات المستقلة من جبهة الإنقاذ إلى اجتماع يوم 4 أغسطس.

وأضاف عبدالعال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يتذكر من الحضور الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق، والدكتور أحمد البرعي، والدكتور عبدالجليل مصطفى، وحمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق، وسيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والدكتور أسامة الغزالي حرب المفكر السياسي، وآخرين، وتطرق الدكتور الببلاوي إلى اعتصامي رابعة والنهضة، وقال نصا: "الحكومة تبذل قصارى جهدها لعدم استخدام القوة في فض الاعتصام حفاظا على أرواح المصريين".

وتابع: "الببلاوي أكد أن التقارير الأمنية تفيد بأن الاعتصامين بهما كوادر مسلحة، واتفق جميع الحضور دون استثناء على ضرورة فض هذين الاعتصامين، بل اتهم البعض الحكومة بالتراخي في هذا الموضوع، وبعد هذا الاجتماع بيومين دعا محمد البلتاجي من على منصة رابعة، لعقد مؤتمرا صحفيا عالميا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، يوم 14 أغسطس، لكن كان قرار الحكومة بالفض ذات اليوم مع وجود ممرات آمنة خرج منها المعتصمين، وهرب منها قيادات الاٍرهاب الإخواني".

وأشار إلى أن قرار الفض قبل عقد مؤتمر الجماعة الإرهابية الصحفي رائع، لأنه "أجهض في تقديري مؤامرة إعلان سلطة موازية للسلطة الشرعية، مع فتح الباب لتدخل خارجي كانو يسعون إليه".