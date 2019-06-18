حزب التجمع: "أردوغان" أصبح مرشدا للجماعة الإرهابية لجني ربح سياسي

شن حزب التجمع، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول استغلال الوفاة الطبيعية لمحمد مرسي، لجني ربح سياسي، وتصفية حساباته مع الشعب المصري، الذي ثار على حكم مرشد الجماعة الإرهابية، ولم يراع هذا الأردوغان الساعي وراء وهم الخلافة أن للموت جلالة وحرمته، وليس محلا للمزايدة والمتاجرة بشعارات تكشف ضحالة فكر قبيلة الإخوان وقيادات تنظيمهم الدولي ، وأنصارهم في الداخل والخارج، المنتفعين من أموالهم المتدفقة من أجهزة مخابرات راعية لمشروعم التابع لقوى الاستعمار العالمية.

وأكد حزب التجمع، رفضه لمسلك الرئيس التركي، الذي يتدخل في الشأن المصري الداخلي ثأرًا لإفشال مخططه، وتحالفه مع قوى الشر في المنطقة، متجاهلًا الوزن الإقليمي لمصر ودورها الرائد في الشرق الأوسط، ومتغافلًا عن متانة التلاحم بين الشعب وقيادته في مواجهة أي مؤامرات تستهدف وحدته.

كما أوضح التجمع أن إدانته لأصحاب دكاكين حقوق الإنسان، ممن يسعون لاستجداء التمويل الأجنبي، انتهازًا لما يتصورونه بفرصة موت المعزول المتهم أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دول أجنبية.