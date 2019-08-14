قال خالد حسين سالم، نجل رجل الأعمال الراحل حسين سالم، إن "والده دفن اليوم الأربعاء بجوار حفيده الذي توفي قبل ثلاث سنوات".

وأضاف نجل "سالم"، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أن رغبة والده قبل عدة سنوات كانت أن يدفن في مصر ولكن بعد وفاة حفيده ودفنه في إسبانيا طلب أن يدفن إلى جواره في نفس المقبرة، ولذلك تم الدفن في إسبانيا ولم ينقل الجثمان إلى القاهرة".

وعن إجراءات العزاء في القاهرة، قال نجل حسين سالم: "سنقيم عزاء والدي في مصر يوم الأحد القادم في مسجد الشرطة بأكتوبر، لأن عددا كبيرا من أصدقاء العائلة يريدون تقديم العزاء، ولذلك سيكون العزاء في القاهرة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد".

وبشأن ما إذا كان والده ترك وصية أم لا، قال: "وصية والدي تتعلق بأمور شخصية وعائلية ولا يوجد فيها ما يتعلق بالشأن العام وأنه لا يريد التحدث عنها إعلاميا".

يذكر أن حفيد حسين سالم من ابنه خالد توفي عام 2016 عن عمر 15 عاما ودفن في إسبانيا.

وتوفي رجل الأعمال الشهير حسين سالم، في ساعة مبكرة من صباح أمس في إسبانيا عن عمر يناهز 86 عاما.