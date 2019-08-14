أصيب 22 مواطنًا إثر وقوع 5 حوادث طرق متفرقة في نطاق محافظة مطروح.

كان اللواء رضا العمده مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارًا بوقوع 5 حوادث متفرقة بنطاق المحافظة، وانتقلت الشرطة إلى مواقع الحوادث للمعاينة والفحص والتعرف على ملابسات وأسباب وقوعها.

ونقلت سيارات الإسعاف مصابي الحادث الأول 5 مصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، نتيجة لنقلاب سياره بعد كوبري فوكه وهم "نهال عبد المنعم محمود، 38 عامًا، من الإسكندرية، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و4 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والوجه، أية خيري كمال، 12 عامًا، من الإسكندرية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ولاء خيري كمال، من الإسكندرية، 10 سنوات، مصابًا بجروح متفرق باليد اليسرى، أميرة خيري كمال، 4 سنوات، من الإسكندرية، مصابًا بكدمات متفرقه بالوجه، ورقية خيري كمال، عامين، من الإسكندرية، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه".

وفي الحادث الثاني، انتقل إلى مستشفى الحمام المركزي، إثر انقلاب سيارة على الساحل الشمالي أمام الكارتة كل من؛ "وائل سعد عبدالسلام قناوي، 75 عامًا، من القاهرة، مصابًا بكدمات وسحجات متعددة بالجسم جرح بسيط بالوجه وكدمة بالصدر، عبدالرحمن وائل سعد عبدالسلام، 17 عامًا، من القاهرة، مصابًا بجروح بالوجه وكدمات وسحجات الجسم كسر، ومحمد حسين جودة محمد، 23 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متعددة بالجسم".

وفى الحادث الثالث دخل مستشفى رأس الحكمه نتيجه إصطدام سيارتين أمام الوحدة المحلية لقرية كشوك عميره، كل من عمرو محمد ثابت 17 سنه من القاهره مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى وكدمات باليد اليسرى، خالد محمد عبدالرحيم، 43 سنة، من القاهرة، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونورهان صبري عبدالمنعم، 20 عامًا، من القاهرة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف وكدمات بالصدر والظهر".

كما أصيب في الحادث الرابع، إثر ادعاء انقلاب سيارة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي، وفي الحادث الأخير وصل مستشفى رأس الحكمة

وفى الحادث الخامس وصل مستشفى رأس الحكمه إثر انقلاب سيارة بأطنوح، 6 مصابين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.