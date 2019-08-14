التقى محمد عبدالوهاب، رئيس بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية، بعثة مصر للطيران في جدة، لمناقشة استعدادات مصر للطيران في مرحلة عودة ضيوف الرحمن.

وأكد عبدالوهاب ضرورة انتظام الرحلات، وتقديم كافة التسهيلات في مطاري جدة والمدينة المنورة.

كما نقل رئيس بعثة حج مصر للطيران للحضور توجيهات كلا من الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتقديم كل التيسيرات للحجاج، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن رئيس بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية، قد التقى ببعثة مصر للطيران في جدة قبل أيام لمناقشة مستجدات الأوضاع خلال مرحلة سفر الحجاج إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لتلافي أي عيوب أو مشاكل تكون قد ظهرت خلال مرحلة السفر، لإصلاحها في مرحلة العودة.