أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا بينهم امرأتان، من بين 97 شخصا تقدموا بتسجيل ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر المقبل.

وأبرز من تضمنتهم القائمة الأولية رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو، والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وبإمكان من رفضت أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية التقدم بطعون أمام المحكمة الإدارية، خلال 48 ساعة، بعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض ملفاتهم.

يذكر أن عدد من قبلت أوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة هو أقل ممن قبلت ملفاتهم في انتخابات عام 2014، الذين بلغوا 27 مرشحا، وفاز بها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

وأبرز من تضمنتهم القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، الذي ترشح عن حزب "تحيا تونس"، ورئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

كما قبلت أوراق ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، مدعوما من حزب "نداء تونس"، الذي تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

كما ضمت القائمة امرأتين هما عبير موسي رئيس حزب الدستوري الحر، وسلمى بنت محمد اللومي والتي كانت قيادية بحزب "نداء تونس" والتي ترشحت في تلك الانتخابات عن حزب "الأمل".