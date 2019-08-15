أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا بينهم امرأتان من بين 97 تقدموا بتسجيل ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر المقبل.

وأبرز من تضمنتهم القائمة الأولية رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وقال طارق عباسي، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الحملة الرسمية لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حاضرة في القروان منذ انتخابات عام 2011 وجميع الانتخابات التالية، نظرا لأنها تؤمن بمشروعه.

وأضاف عباسي، في اتصال لـ "الوطن"، "قيس سعيد يعشق تونس ورجل وطني والبرنامج الخاص به يفيد البلاد، ويعتمد في حملته على الشباب لأنه يؤمن بهم وبدورهم في النهوض بالدولة التونسية".

وقيس سعيد من مواليد تونس في 22 فبراير عام 1958، ويعمل أستاذ للقانون الدستوري، اشتهر بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي، بعد الثورة.

يذكر أن عدد من قبلت أوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة هو أقل ممن قبلت ملفاتهم في انتخابات عام 2014 والذي بلغ 27 مرشحا.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.