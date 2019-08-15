جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية بالتزامن مع تهديدات حزب الله

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر أمس الأربعاء، تدريبات عسكرية مكثفة في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الأسفل.

ومن المقرر أن يتخلل التدريب حركة نشطة للآليات العسكرية في منطقتي التدريب، على أن ينتهي التدريب اليوم الخميس، وتأتي التدريبات لفحص جهوزية القوات الإسرائيلية وقت الطوارئ، وفقا للناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتزامن تدريبات جيش الاحتلال مع تصريحات رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله اللبناني، النائب محمد رعد، اكد قبل ايام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن حرب جديدة على لبنان، مشددا على أن المقاومة اللبنانية في أعلى جهوزيتها لصّد أي عدوان محتمل قد تشنه إسرائيل.

وقال النائب في حزب الله رعد، لوسائل الإعلام اللبنانية، : "إن جيش الاحتلال يُحضر نفسه لشن حرب عسكرية على لبنان"، مضيفا بأن المقاومة اللبنانية جاهزة لمواجهة الاحتلال في أي معركة محتملة، وبكل قوة.

وأكد أن المقاومة أتمت كافة التحضيرات العسكرية والميدانية لصد أي هجوم إسرائيلي على لبنان، مشددا على أن الحرب المقبلة مع إسرائيل، ستطال كافة مناطق الأراضي المحتلة، ولم تقتصر على منطقة محددة كما سابقتها من الحروب، ما يعني بأن الكيان المحتل سيكون شبه مدينة أشباح.

وذكر النائب رعد، بأن لبنان بدأت الدخول في مرحلة الانتصارات، ومعركتنا مع الاحتلال هي معركة دفاع عن الأمة العربية والإسلامية ضد المستعمر الإسرائيلي.