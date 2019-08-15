بالصور .. رامي صبري في حفل ضخم ببورسعيد

أحيا النجم رامي صبري حفلا ضخما لعيد الأضحى داخل بورتو سعيد، بحضور أكثر من 20 ألف من محبيه من أبناء بورسعيد والمحافظات المحيطة ممن توافدوا منذ عصر اليوم لمشاركته الاحتفال.

شهد الحفل تكدسا مروريا على الطريق الساحلي الدولي ويعد أولى سلسلة الحفلات الصيفية لبورتو سعيد، والتي من المقرر أن يشارك في إحيائها كبار النجوم، وحضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور.

حرص رامي علي توجيه الشكر للجمهور البورسعيدي لحماسة الاستقبال ولمنظم الحفل وليد منصور، لإتاحته الفرصة للقاء جمهوره ببورسعيد للعام الثاني على التوالي، ثم أجرى استفتاء عن عدد من استمع لأغاني ألبومه الجديد "فارق معاك"، ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه.

من جانبه لبى رامي العديد من رغباتهم من أغاني الألبوم الجديد منها، "أنا بعترفلك، أنا بابا، بتاع بنات، فارق معاك، حاول تنساني، حكاية حبنا، وصعبان عليا"، وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتالية.

كما قدم رامي صيري عددا كبيرا من أغانيه المميزة، التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي، عجبتني، مش أنا، اسيبك يومين، الراجل، كلمة، مبروك علينا، ألف مشاء الله، مهما ببعد، فاكر، وعد مني، وجوايا هتعيش"، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي انتهاء حفله قرب منتصف الليل.