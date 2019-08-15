اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء نظيره الصيني شي جين بينج، لحل الأزمة في هونج كونج، وذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب ترامب: "أنا أعرف الرئيس الصيني جيدًا، إنه قائد عظيم يحظى باحترام شعبه".

وأضاف: "وأنا ليس لدي شك في أن الرئيس شي، إذا ما أراد حل أزمة هونج كونج بسرعة وبشكل إنساني، فإنه سيستطيع القيام بذلك".

واختتم الرئيس الأمريكي: "مقابلة شخصية؟"، في إشارة إلى اقتراحه عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني لبحث الأزمة.

وعلّقت إدارة مطار "هونج كونج"، الثلاثاء، كافة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة، نتيجة اضطرابات بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالمطار.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سفينة النقل "جرين باي" طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر بينما طلبت السفينة الحربية "ليك إيري" التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر، وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه، بحسب "سكاي نيوز".

واعتقلت شرطة هونج كونج، اليوم، 5 متظاهرين في أثناء عملية إنقاذ بمطار المدينة، حيث احتجز المتظاهرون أحد الضباط وصحفيا.

وقالت شرطة هونج كونج، في بيان أذاعته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه جرى اتهام المعتقلين الخمسة بارتكاب جرائم، بما في ذلك التجمع غير القانوني، وحيازة أسلحة هجومية، والاعتداء على الشرطة، وانتهاك سيادة القانون، مؤكدة أنها أنقذت صحفيا يعمل لدى صحيفة صينية، احتجزه المتظاهرون بعدما جرى الكشف عن هويته.

وأعربت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونج كونج ودعت بكين إلى احترام الحكم الذاتي في المنطقة، مع استمرار الاحتجاجات.

وبعد يوم من تصريح للرئيس دونالد ترامب بدا وكأنه ينأى بنفسه عن الوضع في هونج كونج، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن القلق بشأن "التقليص المتواصل" للحكم الذاتي في المنطقة، مؤكدا الدعم "القوي" لحرية التعبير والتجمع السلمي في المنطقة.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من السفر إلى هونج كونج، أمس الأربعاء، وحثت مواطنيها الموجودين هناك على اتخاذ الحذر، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن أمله ألا يسقط قتلى في هونج كونج التي تشهد احتجاجات للأسبوع العاشر، أمس الثلاثاء، وصعدت الصين اليوم لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".