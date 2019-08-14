الصين ترفض طلب رسو سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في هونج كونج

قال مسؤولون أمريكيون إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سفينة النقل "جرين باي" طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر بينما طلبت السفينة الحربية "ليك إيري" التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر، وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه، بحسب "سكاي نيوز".

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية "واسب" في سبتمبر الماضي لكن السفينة البرمائية "بلو ريدج" رست في هونج كونج في أبريل الماضي.

وجاء هذا القرار بعدما اشتبكت الشرطة الصينية ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج في المطار الدولي اليوم بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استشهد بمعلومات من أجهزة مخابرات أمريكية، وقد قال إن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى حدودها مع هونج كونج، وحث على الهدوء مع استمرار الاشتباكات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يتحدث عن تحركات جديدة للقوات أم تحركات قرب الحدود تحدثت عنها بالفعل وسائل الإعلام، وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أبلغتنا مخابراتنا بأن الحكومة الصينية تحرك قوات إلى الحدود مع هونج كونج، ينبغي أن يتمتع الجميع بالهدوء والأمن".