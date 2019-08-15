كشف الفنان أحمد حلمي، الشخص المسئول عن هوية الشخص الذي يدير حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووجه أحد متابعي "حلمي"، سؤالًا له، قال فيه: "وحيات النبي انت حلمي ولا أدمن"، ليرد: "لا أنا حلمي .. أنا معنديش أدمن.. أنا أدمن نفسي".

وبعد عدة تأجيلات، طرح الفنان أحمد حلمى فيلمه الجديد "خيال مآتة" في دور العرض، صباح أمس، والذي حقق إيرادات وصلت إلى 6 ملايين جنيه، في أول أيام عرضه، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع والإنتاج السينمائي، في بيان رسمي.

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس يدعى "زيزو" يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.

فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.