تجمعت قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو، اليوم الخميس، في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة حدود منطقة هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري، بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لـ10 أسابيع من الاضطرابات في هونج كونج، وشاهد صحفي في فرانس برس رجالا يرتدون بزات عسكرية قد يبلغ عددهم آلافا، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري، بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب الذي يبعد 7 كيلومترات عن حدود هونج كونج، فيما لم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب، ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزن، بحسب "سكاي نيوز".

وبينما تحولت بعض التظاهرات في هونج كونج إلى أعمال عنف، اتهمت بكين المحتجين بارتكاب أعمال "شبه إرهابية".

وأعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين في 1997، لكن المنطقة التي تضم 7 ملايين نسمة احتفظت بوضع خاص لحكم ذاتي من حيث المبدأ وعملة مختلفة عن اليوان الصيني، ويفترض ألا يتدخل الجيش الصيني، الذي يملك حامية تضم آلاف الجنود في هونج كونج في شؤون المنطقة، لكنه قد يكون بذلك إذا طلبت منه السلطات الصينية ذلك.