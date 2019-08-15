كشفت صحيفة بريطانية أن رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستاين المتهم بالاتجار بالجنس كان لديه "صورة جنسية" للرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، معلقة في قصره في مانهاتن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "صورة الرئيس الأسبق وهو يسترخ على ما يبدو على كرسي في المكتب البيضاوي، مرتديا حذاء نسائيا أحمر اللون بكعب عال، وفستانا أزرق اللون يكشف أجزاء من جسده" صورتها خلسة سيدة ذهبت للقاء عمل مع إبستاين عام 2012، وأضافت الصحيفة أن السيدة صدمت لوجود مثل هذه الصورة معلقة في القصر الفاخر لرجل الأعمال، والذي يبلغ سعره 56 مليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت السيدة: "لقد كان بيل كلينتون بالضبط كان هذا صادما، إنها صورة جنسية مستفزة للغاية لقد كان يرتدي حذاء بكعب عال، وفستان أزرق، ويده في وضع غريب"، وتابعت الصحيفة أن لون الفستان الأزرق يشبه لون الفستان الذي ارتدته المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي في اليوم الذي أقامت فيه علاقة غير مشروعة مع كلينتون، قبل انكشاف فضيحتهما المدوية معا.

وألقي القبض على إبستاين، الذي اعتبر ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، في السادس من يوليو، ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالاتجار في الجنس، بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الـ14.

وتقول تقارير إن كلا من إبستاين وكلينتون قاما معا برحلات على متن طائرة الأول الخاصة، الذي قال أكثر من مرة أن كلينتون زاره من قبل في نفس المسكن الذي يضم الصورة الغريبة، لكن كلينتون نفى أن يكون قد زار إبستاين في منزله، وأصدر مكتبه بيانا الشهر الماضي أكد فيه أن الرئيس الأسبق لم يكن على علم بجرائم إبستاين التي أودعته السجن، قبل أن ينتحر السبت الماضي.

وعُثر على إبستاين البالغ من العمر 66 عاما ميتا صباح السبت الماضي، وقد شنق نفسه على ما يبدو في زنزانته داخل سجن في مانهاتن.