قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج"المانيفستو" على الرديو 9090، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لولا فض الاعتصام الإرهابي فى رابعة، لكان زمان اتعمل جنيف 1 و 2 و3 و4 و5، وذلك لبحث النزاع المصري الذى كان سيصبح حربا أهلية، وكنا هنبقى مجرد بند على أجندة مجلس الأمن والبرادعي يلاقى شغل ويبقى مفوض الأمم المتحدة أو مبعوث الأمم المتحدة لمصر ويعيش في الأردن.. ومش بعيد مع انهيار الوضع الداخلي المصري السياسي والاقتصادي والأمني، كان ترامب أتجرأ ووقع قرار أحادي لإسرائيل بسيناء أوتبقى سيناء جزء مضمون في أي تصور أمريكي زي ما عمل في القدس والجولان"

وأضاف"الطاهري": "وكان زمان الفالح فينا في الشتات ومحدش عارف مين من الأشقاء العرب كان هيفتح بابه لملايين المصريين، ولا كنا هنتحط في مخيمات ولا الأكل هيترملنا من الطيارة.. الحمد لله على نعمة قواتنا المسلحة.. الحمد لله رزقنا بطل اسمه عبد الفتاح السيسي.. ألف رحمة ونور على الملك عبد الله والأمير سعود الفيصل".