أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مدبولي قرر الاستيلاء على 3 قطع أراضٍ وتخصيصها للمترو، الأولى عبارة عن مخزن خاص بوزارة الخارجية لإنشاء محطة مترو "ماسبيرو"، والقطعتان الأخريين لإقامة ورشة للعمرة الخفيفة للقطارات.

ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1843 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: