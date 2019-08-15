افتتحت الصين، معرض "شنجهاي" للكتاب، الذي يحتفل هذا العام بذكراه الـ 16، وذلك بمشاركة أكثر من 500 دار نشر في جميع أنحاء البلاد وأكثر من 160 ألف كتاب، وقال رئيس مكتب الصحافة والنشر ببلدية شنجهاي شيو جيونج - في تصريح اليوم الخميس - "إن المعرض، الذي يستمر حتى 20 من الشهر الجاري، يقام على مساحة عرض تبلغ 23 ألف متر مربع".

وأضاف أن معرض هذا العام يشهد التحول إلى العصر الرقمي، حيث يمكن للقراء الحصول على معلومات حول أنشطة المعرض على هواتفهم المحمولة باستخدام برنامج تم إطلاقه حديثا على منصة "ويتشات" الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعي، كما يمكن أيضا قراءة الكتب الصوتية عبر الإنترنت.

وأوضح جيونج: "أن أسبوع شنجهاي التاسع للأدب الدولي يعقد كوحدة رئيسية ضمن معرض الكتاب، حيث تمت دعوة أشهر المؤلفين من الداخل والخارج، بمن فيهم الروائي الأمريكي جيسي بول، والكاتب النرويجي روي جاكوبسن، والكاتب الياباني كاكوتا ميتسويو".

ويشارك متحف فن اللؤلؤ ومتحف باريس في "شنجهاي" بإقامة معرض حول الأديب الفرنسي فيكتور هوجو، حيث سيعرض أكثر من 200 عمل للكاتب الفرنسي البارز، بما في ذلك مخطوطات ولوحات وكتب.