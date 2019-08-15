استبعدت مصادر بشركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، القيام بزيادة الأسعار في الوقت الحالي، بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجاتها، ورهنت المصادر تلك الخطوة بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بزيادة الضريبة المفروضة على منتجاتها.

وقال مسؤولون، في تلك الشركات لـ"الوطن"، إن أسعار منتجاتها لازالت كما هي دون أي تغيير، وأن هناك زيادة في المعروض من السجائر لدي منافذ البيع في السوق المحلية.

وأكد خالد إسماعيل مدير العلاقات الحكومية بشركة "جابان توباكو" المنتجة لماركتي "وينستون وكاميل" لـ"الوطن"، أن شركته لم تحرك أسعار منتجاتها حتى الآن، موضحا أنه لا نية لزيادة السعر في الوقت الحالي.

وأضاف: أي زيادة في السعر مرهونة بقيام الحكومة بزيادة سعر الضريبة أو تغيير المعاملة الضريبية، وهو ما يتطلب موافقة مجلس النواب قبل إقرار، لافتا إلي أن قرار الشرقية للدخان يتعلق بالشركة وحدها، وأن كل شركة لديها الحق في زيادة أسعارها.

وأكد أنه لا توجد أزمة في جانب المعروض من منتجات الشركة في الوقت الحالي، حيث قامت الشركة بضخ كميات إضافية من السجائر في إجازات عيد الأضحي.وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الأجنبية لـ"الوطن" إن شركته لن ترفع الأسعار حاليا، وإنها لازالت في انتظار قرار الحكومة بشأن المعاملة الضريبية، وهو ما لن يتضح قبل دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، منتصف أكتوبر المقبل.

ووفقا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي فإن وزارة المالية تستهدف زيادة الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ بنحو 8.9 مليار جنيه، لتصل إلي 65.8 مليار جنيه مقابل 56.9 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي الماضي.