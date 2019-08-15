أعلنت وزارة الأوقاف خلال الأيام الماضية، إرسال قوافل دعوية أسبوعيا إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي، قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام، هذا بالإضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية والمناطق الحدودية والنائية".

وشهدت الأيام الماضية تباين في رؤي المتابعين للأوقاف حول إرسال تلك القوافل، لمناطق الساحل الشمالي، وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف والمتحدث الرسمي، أن قوافل العلمين ليس جديدة، مضيفاً: "نرسل كل صيف قوافل دعوية في أنحاء الجمهورية فنرسل لحلايب وشلاتين، كذلك نرسل لمطروح والحمام والعلمين وسيوة وغيرها من تلك المناطق".

وأوضح "طايع" أن القوافل ترسل للمساجد وليست للمصايف، قائلا: "لدينا مساجد في كل تلك المناطق يتم إرسال القوافل لها".