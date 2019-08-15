تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة اليوم الخميس، 12 رحلة جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران من المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل على مدار اليوم 7 رحلات من مدينة جدة على متنها حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، و5 رحلات من المدنية المنورة على متنهم مسافرين، ومرحلة عودة الحجاج من المدينة المنورة منتظر أن تبدأ 17 أغسطس الجاري.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، مخصصة لانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن، الذي بدأ وصول أولى أفواجهم منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي، وتبدأ من المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.