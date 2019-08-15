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القبض على "مستريح الموبايلات" بالدقهلية .. جمع 9 ملايين جنيه من نبروه

القبض على "مستريح الموبايلات" بالدقهلية .. جمع 9 ملايين جنيه من نبروه

حزب الله يرشح مسؤول العلاقات العربية للبرلمان خلفا لنائب مستقيل

حزب الله يرشح مسؤول العلاقات العربية للبرلمان خلفا لنائب مستقيل

إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص بسبب إعصار "كروسا" غرب اليابان

إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص بسبب إعصار "كروسا" غرب اليابان

"الدقهلية": اعتماد 490 ألف جنيه قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات الشباب

"الدقهلية": اعتماد 490 ألف جنيه قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات الشباب

الطيران الليبي يستهدف موقعا للطائرات المسيرة في مطار زوارة

الطيران الليبي يستهدف موقعا للطائرات المسيرة في مطار زوارة

تعيين"زين العابدين"رئيسا لمدينة المحلة..ونقل"سراج" إلى ديوان الغربية

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برقابة المساجد والتوثيق الإلكترونى.. الدولة تحارب "زواج القاصرات"

برقابة المساجد والتوثيق الإلكترونى.. الدولة تحارب "زواج القاصرات"

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