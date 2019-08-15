قال محمد رجائي مديرعام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تعتبر مقصدا لكثير من الأسر المصرية في الأعياد والمناسبات، لذا وضعنا خطة لاستقبال أكبر عدد من الزائرين من خلال تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وعمل الصيانة اللازمة وتزويد المقاعد الخشبية، والاهتمام بالمساحات الخضراء، والاهتمام بصحة الحيوانات ورعايتها.

وأضاف رجائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة Dmc، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام لزيارة حديقة حيوان الجيزة، حيث زارها في أول أيام العيد 40 ألف زائر، وثاني أيام العيد 65 ألف زائر، وثالث أيام العيد 80 ألف زائر، ورابع أيام العيد 95 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين لحديقة حيوان الجيزة 280 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد رجائي بذل مجهود كبير لاستقبال الزائرين، وأن أيام العيد مرت من دون أي شكوى أو تقصير من الجهات المختصة.