إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص بسبب إعصار "كروسا" غرب اليابان

تسبب اجتياح إعصار كروسا القوي غرب اليابان اليوم الخميس في إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من 15 محافظة في غرب وجنوب غرب اليابان، وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، بعد تحذيرات من وكالة الأرصاد الجوية من هطول أمطار على نحو غير مسبوق.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن إعصار كروسا وصل إلى اليابسة بالقرب من منطقة كوري بمحافظة هيروشيما، ومن المتوقع أن يشق طريقه نحو بحر اليابان عبر منطقة غرب اليابان، وتوقعت وكالة الأرصاد اليابانية أن يتجاوز إجمالي هطول الأمطار ألفا و200 ملليمتر في مناطق غرب وشرق اليابان المقابلة للمحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية فقد كان إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في الصباح، وتسبب في إلغاء 679 رحلة جوية وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وفي سياق متصل، حذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

وكان شخصا لقي مصرعه وأصيب 21 آخرون على الأقل بعدما ضربت العاصفة الاستوائية "كروسا" اليوم الخميس مناطق غربي اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية- في بيان لها نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن العاصفة "كروسا" ضربت بالقرب من مدينة "كورشي" في محافظة "هيروشيما"، مشيرة إلى أن العاصفة تتجه نحو شمال البلاد مصحوبة برياح شديدة.