أعلن اللواء المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفذ مشروعات صرف صحي في قرى الشوكا والحما وجزيرة طما بمركز طما، والتي يتم البدء في تنفيذها يناير 2020، ويشمل المشروع تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.

يذكر أنه خلال العام الجاري، انتهى تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية سلامون بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترًا لكل ثانية، وخط طرد وشبكات انحدار وعدد 2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقرى السكساكا وقاو غرب، عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم.