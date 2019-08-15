جانت من اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اجتماعا بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعيات تنمية المجتمع بمختلف مراكز المحافظة، ومدير منظومة النظافة بالمحافظة، ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وذلك في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية برفع كفاءة مستوي منظومة النظافة على مستوى المحافظة وخاصة بالقرى.

تناول الاجتماع سبل تفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع في نظافة البيئة وجمع القمامة من المنبع، مما يساعد في الحفاظ علي المظهر الجمالي للقرية.

وأكد السكرتير العام على استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تعوق قيام الجمعيات بدورها المنوط به، وكذلك بتوفير كافة الآليات والإمكانيات بما يساعد على التخلص من مشكلة تراكمات القمامة، بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة.

كما أشار السكرتير العام إلى التعاون بين الجمعيات وإدارة شئون البيئة ومنظومة النظافة لرفع كفاءة المنظومة بالقرى وذلك من خلال توفير كافة المعدات والآلات الممكنة.

وأوضح اللواء علاء رشاد أن المحافظة بكل أجهزتها علي استعداد تام للتعاون مع كافة الجمعيات الأهلية، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لما لها من دور هام وفعال، في المشاركة المجتمعية وفي كافة القضايا التي تخص المواطن.