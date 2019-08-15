قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف راضي في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، أنّ الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، موضحا أنّ الرئيس وجّه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في سبتمبر المقبل.