تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تتضمَّن التعديلات أن ينشئ مجلس نقابة المحامين جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، ويُضاف باب جديد إلى قانون المحاماة بعنوان "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، وتنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

أعلنت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا، ورفضت ابنة رجل الأعمال حسين سالم، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لديَّ القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

سيول بالسودان تتسبب في انهيار المنازل وسقوط قتلى وإصابات

لقى 7 مواطنين مصرعهم وأصيب اثنان في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة بوسط السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار، إلى انهيار عدد من المنازل، إذ تأثرت 10 قرى بالفيضانات التي بدأت منذ ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد، وهي واحدة من 10 قرى تأثرت بالسيول والفيضانات، بحسب "سكاي نيوز".

دفن المهندسين الروس الخمسة ضحايا الانفجار النووي

حضر آلاف الأشخاص جنازة خمسة مهندسين نوويين روسيين لقوا مصرعهم في انفجار أثناء اختبار محرك صاروخي جديد، وهو الحادث الذي شهده موقع اختبار في القطب الشمالي، وأثار مخاوف من الإشعاع وأسئلة حول برنامج أسلحة سري محتمل تملكه موسكو.

السلطات الروسية تأمر بإخلاء منطقة الانفجار النووي

أوصت السلطات الروسية، سكان قرية نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك بمغادرتها بعد أيام من انفجار ذو طبيعة نووية، كما نقلت مسعفين كانوا يعالجون ضحايا الانفجار إلى موسكو لفحصهم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، وذكرت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

البنوك تستعد لرد أموال "شهادات القناة" وسط توقعات بالتجديد

تستعد البنوك لرد أموال حملة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيه و100 جنيه، وتستعد البنوك التي أصدرت شهادات المشروع للمواطنين حاليًا لرد تلك المبالغ في موعد استحقاقها الشهر المقبل، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات ربطها مرة أخرى؛ وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

"الكهرباء": لا علاقة بين الانفجار النووي في روسيا و"الضبعة"

علقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على ما أثير عن حادث "الانفجار النووي في روسيا"، وما يصاحبه من تداعيات، ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية في الضبعة، وأكدت الهيئة، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي، وبين محطات الطاقة النووية عموما، وهي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتتميز بكافة أنظمة الأمان النووي، سواء الفاعلة أو الخاملة، ولا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.

طقس اليوم الأربعاء 14-8-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها غربية معتدلة.

الجمعة.. عمرو دياب يحيي حفلا في العلمين الجديدة

اتفقت "إيجيبت كاليندر" مع الفنان عمرو دياب على إحياء حفل غنائي في "الميوزيك أرينا"، الجمعة المقبلة، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع أرينا لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات، ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip والـ vvip وlounges خصوصًا بالشركات وكبار الضيوف.

خالد بيومي لـ"الوطن سبورت": العناية الإلهية أنقذتني من الموت المحقق

نجا خالد بيومي الناقد الرياضي، من حادث سير مروع هو وأسرته أثناء عودتهم من قضاء إجازة العيد، وأكد بيومي، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن أسرته نجت من الموت المحقق إثر حادث كبير على طريق العين السخنة أثناء عودتهم من إجازة العيد إلى القاهرة، وأوضح أن العناية الإلهية أنقذت زوجته وأبناءه وبنات شقيقه من الموت، والذين كانوا يستقلون سيارة واحدة، مضيفا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أهم شيء خروج زوجتي وأسرتي بالسلامة دون أي إصابات".