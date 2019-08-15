كشف الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني، عن المصروفات الدراسية للجامعات التكنولوجية، والتي بلغت 12 ألف جنيه.

وأضاف "الحيوي"، لـ "الوطن"، أنه جرى تقسيم المصروفات على مرحلتين: الأولى تضم الفرقتين الأولى والثانية وتصل مصروفاتها لـ 8000 جنيه للفرقة، والمرحلة الثانية تضم الفرقتين الثانية والثالثة، وتصل مصروفاتها لـ 12 ألف جنيه للفرقة.

وتبدأ اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019/2020، اليوم، لطلاب الدبلومات الفنية الأحد المقبل، وحددت الوزارة الأماكن التي يؤدي بها الطلاب الاختبارات وهي: في المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة)، وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)، والمعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).