قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنها ستعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية غدًا، والتى انطلقت صباح الأربعاء الماضى، وانتهت حتى الثانية عشرة صباح أمس، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وكشفت الوزارة، فى بيان اليوم، عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة وفنون)، التكنولوجية» اعتباراً من بعد غد 8 أغسطس حتى 17 من الشهر الحالى، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من 18 حتى 21 أغسطس.

وأوضحت أن خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التى تمثلت فى الدخول على موقع التنسيق ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، وذلك باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق والرقم السرى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية، ثم اختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

وأكدت الوزارة أن «اجتياز الطالب لاختبارات القدرات لا يعتبر قبولاً نهائياً بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات»، مشيرة إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بشرط حصول الطالب على 75% من المجموع الكلى، ولطلاب الثانوية الصناعية نظام «3 سنوات» يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى، لافتة إلى أنه سيتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقى شروط وقواعد القبول.

وكشفت عن الأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، لطلاب محافظات «القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظة مطروح»، لتأدية اختبارات القدرات فى المعهد الفنى الصناعى بالمطرية.. أما عن طلاب محافظات «الإسكندرية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية ومحافظة كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية»، فيؤدون اختبارات القدرات فى المعهد الفنى الصناعى بقويسنا فى المنوفية.

وأوضحت الوزارة أنّ طلاب محافظات «بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر»، يؤدون اختبارات القدرات بكلية التعليم الصناعى فى بنى سويف.

بدء تنسيق طلاب "الشهادات الفنية" و"دبلوم المعاهد المتوسطة" لتسجيل رغباتهم لـ"الكليات التكنولوجية والفنون" 17 أغسطس

كما أعلنت عن فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام «3 و5» سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من 17 إلى 31 أغسطس.

وأوضحت الوزارة أن الشهادات الفنية التى يحق لحامليها التقدم للتنسيق هى دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للمؤهل والنسبة المئوية، ودبلوم المدارس الثانوية «التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق» بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية بنسبة 75% فأكثر، بجانب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية ونظائرها وفقاً للمؤهل والنسبة المئوية، فضلاً عن دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية»، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة «التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق» نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض التابعة للجامعات بنسبة 75% فأكثر، فضلاً عن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75 حتى 65%»، مؤكدة أنه يتم تقديم الأوراق مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وكشفت وزارة التعليم العالى أن «التحويل بين الكليات الجامعية يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفى حدود النسبة المقررة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى».

وأكدت الوزارة أن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام «الثلاث والخمس» سنوات بالدخول على موقع التنسيق، ويحدد الطالب نوع المؤهل سواء صناعى أو تجارى أو زراعى، ثم يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به المدرج باستمارة النجاح، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية.

وتابعت أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به، ويظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم الكود، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السرى الخاص به لتعديل رغباته فى أى وقت قبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.