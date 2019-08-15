بعد طرح ألبومه "معرفة قديمة".. هيثم شاكر يعلن تعافيه من مرض خبيث

أعلن الفنان هيثم شاكر، منذ قليل، تعافيه من مرض خبيث أُصيب به مؤخرًا، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال "شاكر"، خلال تدوينته: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة)، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وتابع: "شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وواصل: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير، 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعاً.. الحمد لله .. هيثم شاكر".