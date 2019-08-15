طمأن الفنان هيثم شاكر جمهوره على حالته الصحية، بعد ما أعلن منذ ساعات إصابته بمرض خبيث، تزامنا مع عمله على ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، وذلك عبر حسابه على "فيس بوك".

وقال شاكر لـ"الوطن": "الحمد لله.. أنا بصحة جيدة وحالتي مستقرة، ومتواجد حاليا برفقة أسرتي في الساحل الشمالي، بعد إطلاق ألبومي الجديد، ولكني لا أحب الحديث عن تلك الفترة العصيبة التي مررت بها".

وقال "شاكر"، خلال تدوينته: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة)، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وتابع: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير، 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا".