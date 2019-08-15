غادرت أول أفواج بعثة حج التضامن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة اليوم، ويبلغ عددهم 690 حاجًا، حسبما أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "عبد الموجود"، أن موسم الحج هذا العام كان من أكثر مواسم الحج نجاحًا وتميزًا، حيث إن الحجاج حصلوا على تيسيرات هذا العام لم يحصلوا عليها من قبل، مؤكدًا أن أول عودة للحجاج التابعين للتضامن إلى الأراضي المصرية سيكون يوم 17 أغسطس.

وأكد رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن الحجاج أنهو إجراءات وصولهم في وقت قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.