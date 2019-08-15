الجيش السورى على حدود أقوى معقل إرهابى بـ"إدلب"

الجيش السورى يقترب من آخر حصون "داعش" فى إدلب "أ.ف.ب"

انتزعت قوات الجيش العربى السورى، أمس، 5 قرى كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، شمالى غرب البلاد، فى حصاد للعملية المكثفة التى شنتها ضد إرهابيى إدلب، بدعم جوى روسى، والتى تستمر بالزحف تجاه مدينة «خان شيخون» الاستراتيجية، كبرى بلدات المحافظة.

وبحسب وكالات الأنباء، صارت القوات السورية على بُعد 3 كيلومترات من «خان شيخون»، بعدما فرضت سيطرتها على القرى الواقعة فى الجهة الشمالية الغربية من المدينة التى تطل على طريق سريع رئيسى تسعى دمشق إلى السيطرة عليه، بينما تمكّن الإرهابيون من إسقاط طائرة حربية سورية فى المنطقة نفسها.

تنفيذ المنطقة الآمنة تدريجياً.. "والنصرة" تُسقط مقاتلة سورية

وأكدت وكالة «فرانس برس» أن سحابة كبيرة من الدخان الأسود ارتفعت فوق مكان تحطم الطائرة، وأعلنت هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً)، فى بيان، مسئوليتها عن إسقاط الطائرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون، أمس الأول، إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعملان قريباً على تنفيذ اتفاق إقامة منطقة آمنة شمال غرب سوريا بشكل تدريجى، موضحاً: «نراجع فى الوقت الحالى الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك». وأضاف أن «آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل»، موضحاً أن «واشنطن جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة فى الوقت الذى نتابع فيه المحادثات مع الأتراك».

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «مظلوم عبدى» إن تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة سيبدأ من «سرى كانيه» و«تل أبيض»، وسيمتد بعدها إلى مناطق «كوبانى وقامشلو وديرك»، مضيفاً فى حوار مع وكالة «هاوار» الكردية أنه «يجب حماية كامل الحدود».