نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يُوضح فيه طرق الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج، على لسان المنتج الفني حمادة إسماعيل.

وقال إسماعيل، خلال مقطع الفيديو: "الوطن العربي مليء بأصوات حلوة كتير من المحيط للخليج بس هما مش لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، بقولهم متخافوش، إحنا ضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة"، طالبًا من أصحاب الأصوات الغنائية الرائعة بتسجيل مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق وإرساله على الصفحة الخاصة بشركة "violin".

وأوضح أنه سيتم تجميع الأغاني المختارة في ألبوم موحد وتقديمها للجمهور في أحسن صورة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ "أنا والمستشار سميعة أوي، يعني صعب نقتنع بأي صوت، عاوزكم تبهرونا".