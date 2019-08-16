العثور على جثة رضيعة ملقاة بجوار بيارة صرف صحي في الغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار بيارة للصرف الصحي بمنطقة الوراقة بدائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة وأودعت مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بالعثورعلى جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار بيارة صرف صحي بمنطقة الوراقة يدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة المقدم عمرو الحو رئيس الفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث.

وبينت تحريات الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث القسم، أن الجثة لطفلة حديثة الولادة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.