أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بشراء جزيرة جرين لاند الدنماركية، والتي تعد أكبر جزيرة في العالم، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

واهتم "ترامب" بشراء الجزيرة الجليدية الشاسعة، وطلب من مساعديه استكشاف هذا الاحتمال، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ووفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأشارت أنباء، إلى أن دونالد ترامب يريد الحصول على أكبر جزيرة في العالم، وفقًا لما جاء في تغريدة سابقة له.

وأشارت الأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي سعى للحصول على رأي مستشار البيت الأبيض، رغم أن تحقيقاته جاءت بدرجات متفاوتة من الجدية.