لَقَتْ طفلة رضيعة مصرعها غرقا داخل مصرف للمياه في أثناء لهوها بأرض زراعية خلف منزلها بدائرة مركز دارالسلام في سوهاج، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي بوصول الطفلة "حنين.خ.م" تبلغ من العمر عام ونصف، وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة".

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عمها "ناصر.م.أ" 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه في أثناء لهو ابنة شقيقه بأرضهم الزراعية خلف المنزل سقطت بمصرف مياه، ما أسفر عن غرقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.