تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 18.48 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك المشرق نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.90 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.90 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك بلوم نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.