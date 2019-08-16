رئيس الوزراء يتابع رفع سرعات الإنترنت في الجامعات الحكومية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن التطوير يشمل زيادة سرعة اتصال الجامعات من 3 جيجا بت/ث إلى 15 جيجا بت/ث وربط جميع الكليات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية Fiber Optics وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات إلكترونية كمرحلة أولى بالجامعات التي تتضمن كليات الطب البشري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات في كل التخصصات العلمية.