انتحار فتاة في الغربية.. خلافات أسرية دفعتها لتناول "الحبة القاتلة"

انتحرت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، في محافظة الغربية، بسبب خلافات مع أسرتها، سببت لها أزمة نفسية، دفعتها لإنهاء حياتها، وذلك وفقا لتحريات المباحث.

كشف الواقعة، بدأ باستقبال مستشفى كفر الزيات العام، فتاة في العقد الثاني من عمرها، جثة هامدة، إثر تناولها حبة الغلال القاتلة، لمرورها بأزمة نفسية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، إخطارا، من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يفيد بوصول "ا. ق" 19 عاما، جثة هامدة، والمقيمة في قرية كفر يعقوب، التابعة لدائرة مركز كفر الزيات.

وبتشكيل فريق بحث قاده الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الفتاة تناولت حبة حفظ الغلال القاتلة، بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد خلافات مع أسرتها، دفعتها للانتحار.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها.

وحرر محضر بالواقعة.