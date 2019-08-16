"أوقاف" جنوب سيناء: بعض الأعمال الصالحة توازي أجر التنفل بالحج والعمرة

أكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن خطبة الجمعة اليوم، دارت حول موضوع "ماذا بعد الحج؟"، مشيرا إلى أنها تناولت أثر مواسم العبادات والطاعات في الأخلاق، حيث أن المداومة على الطاعة "وصية إلهية ونبوية".

ووضح وكيل وزارة الأوقاف في جنوب سيناء، أن خطبة اليوم تطرقت إلى بعض الأعمال الصالحة التي يعد أجرها أجر التنفل بالحج والعمرة، مشيرا إلى أنه يجب أن يعرف الجميع أن الطاعات والعبادات والقربات بصالح الأعمال وليست موقوفة عند فريضة دون غيرها، أو عمل صالح دون غيره، كما أنها ليست موقوفة عند موسم بعينه، بل إن العمر كله فرصة للخيرات، ومغنم للحسنات، وطريق للاستقامة على الطاعة والعبادة.

وأكد أن المداومة على الطاعة والعمل الصالح فضل كبير وأجر عظيم وخير وفير.