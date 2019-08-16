أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن حاجة شركة "كاش بلس" للدفع الإلكتروني لمسؤولي تسويق داخل وحدات المرور، والذي يمثل الشركة داخل وحدات المرور ويقوم بالشرح والتوضيح للعملاء لعمليات الدفع أونلاين والخدمات المتاحة من قبل الشركة، والمساعدة في تفعيل الحسابات الخاصة ببرامج الدفع للعملاء الجدد.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- مؤهل عالِ أو معهد 4 سنوات بدرجة بكالوريوس خريجين.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عاما.

- المرتب: 2300 جنيه.

- تأمينات.

للتقدم للوظيفة، يجب ملء الاستمارة من هنــــــــــا.