وظائف شاغرة في شركة WE والمرتب 3000 جنيه

أعلنت شركة "إكسيد"، يوما مفتوحا لوظائف خدمة عملاء لشركة WE، الاثنين الموافق 19 أغسطس الحالي، في فرع الشركة بالقرية الذكية ببرج العرب بالإسكندرية، من الساعة 11 صباحا حتى الـ 2 عصرا.

وأوضحت الشركة، عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، أن الشروط المطلوبة في المتقدمين، هي أن يكون المتقدم من الذكور، والحصول على مؤهلٍ عالٍ، وألا يزيد السن على 30 عاما، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبولا.

ووصلت مرتبات الوظائف المطلوبة لـ3000 جنيه، على أن يكون مكان العمل بالمنطقة الصناعية الرابعة، برج العرب، الإسكندرية.