توفي شاب، اليوم، متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية، مع شخص صدم ابن أخيه بدراجة بخارية "توك توك".

وكان مأمور مركز شرطة أبو كبير، قد تلقى إخطارا، يفيد بإصابة "أحمد. أ. أ. ا" 30 عاما، مقيم بعزبة إلياس التابعة لمركز أبو كبير، بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة مع شخص صدم ابن شقيقته بـ"توك توك" في أثناء مروره بالقرب من منزلهم.

وانتقلت قوة من الشرطة، بإشراف العقيد شريف حمادة رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث أبو كبير، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا إنه توفي متاثرا بإصابته، بعد عدة أيام من احتجازه به.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.